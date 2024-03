Perotti, 'Europa ha compensato il calo di Sanlorenzo in America'

"La crescita del mercato dei superyacht in Europa ha compensato il calo del mercato nelle Americhe, lavoreremo per farlo ricrescere quando ci saranno le condizioni, nel frattempo è molto positivo che siamo cresciuti in Europa e molto bene anche nel mercato arabo del Medio Oriente". Così il presidente e amministratore delegato di Sanlorenzo Massimo Perotti al termine della conference call con gli analisti e la stampa sui risultati positivi e in crescita del 2023 e la guidance 2024 commenta il calo delle vendite registrato nel 2023 sul mercato americano, più che compensato appunto dalla crescita nel Vecchio Continente, che ha fatto salire i ricavi. "Aggiungo che la settimana scorsa abbiamo fatto il Salone di Dubai dove eravamo andati un po' perplessi pensando che la guerra in Palestina avrebbe potuto provocare un'emotività contraria all'acquisto della barca, invece è stato un bel salone con tante persone interessate", dice Perotti. Bene Europa e mondo arabo, e se è un po' calato il mercato dell'Asia-Pacifico, il motivo è da ricercare nel fatto che "abbiamo fatto una due diligence durata 11 mesi per l'acquisto di Simpson Marine, appena chiuso, e questo perché l'azienda ha 12 uffici vendita e 10 uffici di service, è presente in 7 paesi di tutto il Sud est asiatico e quindi abbiamo avuto a che fare con leggi di Paesi diversi", spiega Perotti. "Ma pensiamo che in futuro ci sarà un grandissimo ritorno, una fortissima espansione nel Sud Est asiatico, che gli indicatori segnalano come l'area del mondo in cui ci saranno più super ricchi. - prevede - L'acquisizione non è stata fatta per il 2023-2024, ma per la prospettiva di crescita futura".

Per quanto riguarda l'acquisizione di Nautor Swan nessun commento dato che "è in corso la due diligence che si completerà entro fine aprile e decideremo".



