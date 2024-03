Granata da fucile in un cassonetto vicino a ospedale Genova

Allarme bomba questa mattina a Genova per un ordigno trovato in via Banderali, vicino all'ospedale Galliera in un cassonetto della spazzatura. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. La strada e' stata chiusa dalla polizia locale e a breve saranno evacuati i palazzi vicini alla zona del ritrovamento per la rimozione dell'ordigno da parte degli artificieri.

Secondo quanto appreso si tratta di una granata da fucile 'trappolata' e piena di esplosivo. A trovarla è stato un passante. Non è escluso che qualcuno svuotando una cantina abbia deciso di gettare incautamente l'ordigno per liberarsene.

Aveva un innesco finto fatto con un tubo e due fili l'ordigno trovato questa mattina da un passante in un cassonetto della spazzatura in via Banderali, in pieno centro a Genova. La bomba da fucile, una residuato bellico, era piena di tritolo e poteva esplodere. Gli artificieri della polizia l'hanno prelevata e messa in sicurezza, ora sarà trasportata in una cava e fatta saltare. Le operazioni hanno richiesto l'evacuazione di cinque palazzi per circa 30 minuti oltre al preallerta del dirigente scolastico della scuola primaria che si trova più in basso nella via affinché non venissero fatti uscire i bambini. La strada è stata poi riaperta e gli abitanti sono stati fatti rientrare. Indagini in corso da parte della polizia per risalire a chi abbia lasciato la bomba nel cassonetto: le ipotesi sono quella di un pessimo scherzo o di una cantina maldestramente svuotata da qualcuno. Nello stesso cassonetto sarebbero stati trovati anche diversi effetti personali che potrebbero far propendere verso la seconda ipotesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA