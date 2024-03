Calcio: Samp, Pirlo "obiettivo dipende solo da noi"

"Arriviamo da due vittorie importanti e siamo contenti, ma ora dobbiamo dare continuità e sarebbe bello conquistare un altro successo prima della sosta".

Così il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo in vista dell'insidiosa trasferta di domani a Bari contro la squadra allenata dall'ex mister blucerchiato Beppe Iachini: "Non firmo per il pareggio, puntiamo al massimo. Gli obiettivi? Dipendono solo da noi", spiega ancora Pirlo che vuole alzare l'asticella: "Dobbiamo iniziare a pensare che possiamo fare qualcosa in più.

Il nostro obiettivo immediato adesso è quello di fare bene a Bari. Ma l'importante è continuare a fare risultati per capire dove possiamo arrivare: la zona play off è lì, i play out sono un po' dietro. Basta perdere una partita per andare giù, adesso sarebbe importante chiudere questo mini ciclo per continuare il nostro percorso", prosegue Pirlo.

Poi c'è la sosta e può l'occasione giusta per recuperare pedine importanti come Esposito, di nuovo ai box per un problema muscolare, e Pedrola, lo spagnolo è fuori dai giochi da diversi mesi: "Si è allenato con noi in questi tre giorni: ora sta bene.

Se va tutto bene credo che possa tornare dopo la sosta", sottolinea Pirlo che ritrova Murru, Verre e Benedetti: "Verre è stato fermo una settimana, poi ha risolto quell'affaticamento che ha avuto a Piacenza e sarà disponibile". Mentre dal punto di vista difensivo ci potrebbe una novità: "Con l'Ascoli abbiamo iniziato con la linea a tre, poi abbiamo finito a quattro.

Possiamo cambiare modulo. Avendo cinque giocatori dietro c'è un po' più di affidabilità, poi magari con Murru e Piccini si potrà pensare a qualcos'altro. In questo momento siamo più solidi giocando con cinque difensori e credo che domani giocheremo così".



