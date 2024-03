Anas, riaperta a doppio senso l'Aurelia nel savonese

È stato riaperto in entrambi i sensi di marcia il tratto dell'Aurelia nel savonese tra la galleria del Malpasso e Capo Noli chiuso nei giorni scorsi a causa di una frana a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. Lo comunica Anas dopo che i rocciatori hanno lavorato senza sosta per posizionare una nuova rete di contenimento del versante franoso aiutati da un elicottero. La riapertura, avvenuta oggi nel tardo pomeriggio alle 18, consentirà il transito domani della 115/a edizione della gara ciclistica Milano-Sanremo, che non sarà costretta a percorrere né l'autostrada né l'altopiano delle Manie.



