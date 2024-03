Lerici, riapre la passeggiata della Marinella di San Terenzo

Riapre interamente la passeggiata a mare della Marinella di San Terenzo nella Baia di Lerici, lungomare che gira attorno al castello del borgo marinaro. La zona è stata oggetto di un'opera di messa in sicurezza del valore complessivo di 1.7 milioni di euro, di cui oltre un milione stanziato da Regione Liguria e il resto con fondi comunali. "Un intervento di grande pregio, dall'importante valore turistico, in un'area bellissima e, come tanti altri luoghi in Liguria, particolarmente delicata", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "L'intervento del suo complesso è stato valutato come prioritario da parte della Regione Liguria: abbiamo quindi voluto inserirlo nella programmazione del Fondo strategico e finanziarlo con una cifra importante", aggiunge l'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone. I tre lotti hanno visto interventi di consolidamento della falesia, con opere di disgaggio e il posizionamento di reti aderenti alla parete. Con la conclusione del terzo e ultimo lotto si rende accessibile, in tempo per l'inizio della stagione balneare, anche l'ultimo tratto della passeggiata. La spiaggia era stata riaperta nel 2020 dopo un decennio di chiusura a causa di una frana. "Oggi chiudiamo un capitolo e siamo pronti ad andare avanti - commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti - Il nostro è un territorio fragile e complesso che abbiamo la responsabilità di sorvegliare ed intervenire dove la conservazione implica una diretta azione dell'uomo. Conservazione non è sinonimo di immobilismo".



