Un grosso albero è caduto la scorsa notte in via Thaon de Revel, davanti alla stazione di Genova Brignole. Il tronco ha sfiorato il gabbiotto dell'Amt. Non ci sono stati feriti ma cadendo l'albero ha abbattuto i cavi elettrici del filobus. Il capolinea è stato spostato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore e la polizia locale.



