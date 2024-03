Genoa: Sabelli e Martin indisponibili contro la Juventus

Due sconfitte consecutive da provare a dimenticare per il Genoa che domenica farà visita alla Juventus. Nell'ultima gara prima della sosta però Gilardino dovrà fare i conti soprattutto con alcune assenze sulle fasce.

Sabelli è stato squalificato per un turno mentre Martin è fermo per una distorsione al collaterale e dunque, così come già contro il Monza, non sarà disponibile.

E se a destra è pronto Spence a sinistra in difesa rientrerà dal turno di stop Vasquez mentre sull'esterno di centrocampo sta provando a recuperare Haps non al meglio per un problema muscolare nelle ultime settimane e in questi giorni in parte con il gruppo e in parte impegnato in sedute differenziate.

Il resto dei giocatori è invece regolarmente a disposizione e anzi il tecnico dovrà fare i conti con l'abbondanza in avanti, con Vitinha che dopo il gol segnato al Monza potrebbe partire titolare, e in mediana con Bohinen e Thorsby poco utilizzati nelle ultime sfide che si giocheranno la maglia con Frendrup, Badelj e Strootman.



