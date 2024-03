Crociere, patto Clia-Accademia Mercantile su formazione

Nel 2024 le compagnie di crociera impiegheranno una forza lavoro multinazionale di quasi 300.000 marittimi e decine di migliaia di dipendenti a terra. E i "marchi" aderenti a Clia (Cruise lines international association), cioè più del 90% del totale, contano oggi su una forza lavoro proveniente da più di 150 Paesi e offrono occupazione e avanzamenti di carriera.

E' su questi presupposti che Clia e Accademia della Marina mercantile italiana (dal 2011 riconosciuta Fondazione Its per la mobilità sostenibile nei settori marittimo e della pesca) hanno siglato oggi, a chiusura della tre giorni della Clia cruise week Europe, a Genova, un patto per sviluppare la collaborazione nel campo della formazione marittima, a partire proprio dalle crociere. Uno degli obiettivi del protocollo di intesa firmato da Eugenio Massolo, presidente dell'Accademia della Marina mercantile e dal direttore generale di Clia Europe, Marie-Caroline Laurent, è sviluppare collaborazioni per incoraggiare i giovani a intraprendere le professioni del mare.

"Il settore delle crociere offre fantastiche opportunità di carriera, offrendo un ambiente di lavoro inclusivo e multiculturale con eccellenti opportunità di avanzamento - commenta Marie-Caroline Laurent -. Siamo molto lieti di costruire la nostra collaborazione con l'Accademia Italiana della Marina Mercantile per contribuire a ispirare la prossima generazione di marittimi." Per Massolo "Questo memorandum rappresenta una pietra miliare significativa perché può rafforzare il rapporto tra l'associazione e i futuri equipaggi di bordo".



