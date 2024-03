Clia, 'la cruise week europea pronta al bis nel 2026'

"Abbiamo iniziato a riunire il settore della crocieristica europea due anni fa qui a Genova.

Quest'anno siamo tornati e abbiamo voluto fare una scommessa, e cioè passare da un evento istituzionale ad uno che riunisse per la prima volta tutta la variegata filiera, dalla cantieristica alla certificazione delle navi, alle aziende che producono cibo e bevande fino alle nuove tecnologie di bordo. Posso dire che siamo andati ben oltre gli obiettivi".

Marie-Caroline Laurent, direttrice di Clia Europa, tira le somme della Clia cruise week Europe, la settimana delle crociere che si è chiusa oggi a Genova e il bilancio è positivo. Tanto che non è ancora stato ufficializzato con una firma, ma è quasi certo che la Clia cruise week Europe si ripeterà a Genova fra due anni e l'ambizione potrebbe anche raddoppiare gli spazi, occupando un altro piano del padiglione Jean Nouvel. "Le compagnie stanno investendo miliardi nello sviluppo di nuove navi e le 52 che verranno costruite in Europa nei prossimi anni equivalgono a una spesa di 33,1 miliardi di euro - continua Laurent -. La presenza dei ceo e dei top manager di tutte le principali compagnie alla settimana della crociera di Genova ha dato finalmente rappresentanza ad un comparto di primaria importanza nell'economia europea". Buone risposte sono arrivate anche per la parte fieristica della manifestazione. "In pochi mesi quasi 200 aziende hanno voluto diventare espositrici a questo primo Expo. Quasi il doppio di quelle che avevamo ipotizzato. Tra l'altro, il 40% di queste non erano già fornitrici delle compagnie, segnale che si comprendono le potenzialità future del settore". Soddisfatta anche Kelly Craighead, presidente e ceo di Clia: "I leader delle compagnie di crociera, i ministri di diversi Paesi e i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali hanno parlato delle sfide che il nostro settore deve affrontare. È stato un momento unico e senza precedenti per discutere di come navigare, insieme, verso il futuro. Lo abbiamo fatto ad altissimo livello e siamo decisamente soddisfatti".



