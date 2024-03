Calcio: Spezia, infermeria si svuota. D'Angelo "Reca e Tanco ok"

Lo Spezia cerca l'ottavo risultato utile nelle ultime nove partite di campionato prima di dedicarsi alla sosta che servirà a preparare il doppio impegno casalingo contro Ascoli e Lecco, che si preannuncia decisivo per la corsa salvezza. Prima però Luca D'Angelo dovrà guidare il suo gruppo sull'insidioso campo della Reggiana, reduce dalla vittoria di Catanzaro. "Dobbiamo giocare ogni partita con l'idea di vincere, deve essere il nostro unico pensiero", dice il tecnico alla vigilia. Il successo contro il Sud Tirol ha permesso di conquistare la quintultima posizione parziale. "Dopo il mercato, non solo per la qualità dei giocatori arrivati ma anche per la voglia di mettersi in gioco, si è subito notata la differenza. La squadra si trova bene e questo sta determinando la continuità di risultati". Altra nota positiva: l'infermeria che si va finalmente svuotando. "Reca sarà convocato, non ha una partita intera nelle gambe ma è a disposizione. Tanco è recuperato, si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Mancheranno solo Kouda e Di Serio". Il primo sarà a sua volta a disposizione dopo la sosta, per il secondo si va ad aprile inoltrato. Prima però la Reggiana: "Servirà una partita giusta da parte nostra, per temperamento e tattica".



