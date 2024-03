Anas, elicottero lavora su frana a Varigotti

Sono in corso gli interventi dei tecnici Anas lungo la strada statale Aurelia in località Varigotti per consentire la riapertura del tratto in sicurezza nel più breve tempo possibile. La statale era stata chiusa in entrambe le direzioni, a causa di una frana martedì scorso. Dopo le verifiche tecniche dei rocciatori, gli elicotteri stanno posizionando le reti metalliche che verranno stese lungo il costone roccioso per prevenire la caduta di materiale roccioso sulla carreggiata.

Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche e per consentire la riapertura entro la notte del 15 marzo.



