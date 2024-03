Porto di Genova si allea con Great lakes St. Lawrence seaway

L'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale rafforza i legami con il Great lakes St.

Lawrence Seaway system, il sistema delle vie d'acqua che dai Grandi Laghi dell'America settentrionale portano all'Atlantico, una rotta commerciale importante per l'economia nordamericana, sulla quale transitano circa 200 milioni di tonnellate di merci con ottime prospettive di aumento dei traffici nei prossimi anni.

Il commissario dell'Adsp, Paolo Piacenza e l'amministratore della Great lakes St.Lawrence seaway development hanno firmato nell'ambito della Clia cruise week Europe un protocollo di intesa che si propone di promuovere lo sviluppo di opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose, con un occhio di riguardo verso l'innovazione e la sostenibilità, potenziare il know how dei professionisti operanti nel settore attraverso programmi di formazione, e lo sviluppo di pratiche in tema di sostenibilità ambientale, finalizzate alla riduzione delle emissioni di carbonio, mediante l'adozione in porto di politiche green e tecnologie all'avanguardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA