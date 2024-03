Ostacola lo svolgimento di gare su immobili pignorati, arrestato

Sarebbe stato ostacolato il corretto svolgimento di tre gare relative a immobili pignorati dal Tribunale della Spezia, con lo scopo di recuperarne la proprietà. L'inchiesta della Procura spezzina e della guardia di finanza aveva portato nei mesi scorsi all'iscrizione di 10 nomi sul registro degli indagati per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta: ieri sono scattati gli arresti domiciliari per l'ingegnere navale Francesco Cuttica, 64 anni, presidente del Lions Club della Spezia. L'associazione è estranea ai fatti.

L'arresto è scattato per la nuova accusa per Cuttica di frode processuale. Lo anticipa l'edizione spezzina del Secolo XIX.

Secondo la pm Elisa Loris gli indagati avrebbero rilanciato sui prezzi, anche attraverso una società schermo, per allontanare eventuali acquirenti ma poi non versavano il denaro, guadagnando tempo prima dell'organizzazione di una nuova asta. Il provvedimento nei confronti di Cuttica, firmato dalla gip Marinella Acerbi, è scattato relativamente a un immobile a Porto Venere non ancora messo all'asta. Secondo l'accusa sarebbero state fornite informazioni false al perito, perché l'immobile risulterebbe non una abitazione ma un affittacamere e il denaro incassato sarebbe dovuto essere versato alla procedura in tribunale in quanto bene pignorato.



