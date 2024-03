'No alla lezione della polizia', studenti protestano alla Diaz

"Non vogliamo poliziotti a fare lezione qui". Protestano gli studenti dell'istituto Diaz a Genova, la scuola dove avvennero i pestaggi da parte della polizia nei confronti dei manifestanti del G8. Martedì mattina, secondo quanto riporta Repubblica on line, è comparso anche uno striscione, "Fuori la polizia dalla Diaz". Lo striscione è stato visibile per pochissimo tempo, prima dell'inizio delle lezioni, prima che una collaboratrice scolastica invitasse gli studenti a rimuoverlo. Ma i ragazzi hanno spiegato con un volantino la loro protesta contro un'iniziativa di orientamento al lavoro organizzata dai docenti.



"Dopo le cariche della polizia contro gli studenti di Pisa, Firenze e Napoli, rifiutiamo che la polizia, proprio in una scuola simbolica come la nostra, possa venire a fare lezione, come se niente fosse", attacca il collettivo Pertini in un volantino. "Nessun poliziotto è arrivato a scuola a fare lezione", spiega il dirigente scolastico Alessandro Cavanna.



"Durante la giornata sono stati allestiti alcuni spazi per raccontare diverse professioni, la carriera nelle forze dell'ordine era una di queste ma non c'erano agenti presenti".

Il preside Cavanna comprende le motivazioni della protesta ma si dice "sorpreso, i ragazzi sono stati informati diversi giorni fa dell'incontro e delle modalità, quindi capisco il dissenso ma avrebbero potuto parlarmi prima e avanzare eventuali lamentele".





