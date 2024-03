Morto sotto valanga nell'Imperiese, procura apre fascicolo

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo a modello 45, ovvero come atto non costituente notizia di reato, per chiarire i contorni della morte di Simone Rossi, lo scialpinista di 44 anni che domenica scorsa è stato travolto e ucciso da una valanga a Monesi nell'alta Valle Argentina. Con lui c'erano altre cinque persone che si sono salvate Simone è giunto cadavere all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, trasportato dell'elisoccorso Grifo. Gli inquirenti attendono ora gli atti della polizia giudiziaria e non si esclude che in futuro possano essere valutate delle ipotesi di reato.



