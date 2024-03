Folgiero, 'con Leonardo alleanza c'è, da accelerare'

"L'alleanza c'è sempre stata e ci sarà sempre. Dovremmo accelerarla, perché c'è un mercato fuori che sta crescendo, il mercato dell'export, delle Marine, della spesa navale e insieme a Leonardo dobbiamo andarci a prendere quel mercato".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, rispondendo ad una domanda sulla collaborazione fra Fincantieri e Leonardo, a margine del Clia cruise week Europe in svolgimento a Genova.

"Siamo con Leonardo su tutta una serie di temi importanti, abbiamo una bella relazione - ha spiegato -. Sicuramente a livello manageriale c'è un grande allineamento di visione su quali sono i limiti di ingaggio e come portiamo più valore al sistema italiano, ai clienti, a partire dalla Marina e dall'export, cioè un mercato della difesa che nei prossimi anni crescerà molto. E ci sono già avvisaglie di quanto il sistema della difesa italiano, quindi Leonardo e Fincantieri sottobraccio, possono crescere in Medio Oriente e Sud Est asiatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA