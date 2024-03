Ancora uno smottamento in Val Fontanabuona

Ancora problemi per frane nell' entroterra della Fontanabuona. Un grosso smottamento avvenuto durante la notte scorsa ha bloccato la strada Manai-Vallefredda in comune di San Colombano Certenoli. Sul posto tecnici del Comune.

Intanto restano isolati i 40 abitanti della frazione di Canevale in attesa di un intervento della protezione civile. La croce Rossa ha posizionato una ambulanza a valle della frana per eventuali emergenze che comporterebbero il trasporto con barella a piedi per superare il fronte franoso.



