Ticket d'accesso a Baia del Silenzio, nessun progetto in Regione

Il Comune di Sestri Levante non ha presentato alla Regione Liguria alcun progetto per sperimentare l'accesso dei turisti a pagamento alla Baia del Silenzio nel periodo estivo, "qualora arrivasse una richiesta in tal senso, sarà valutata per comprenderne le esigenze e le motivazioni". Così l'assessore al Demanio marittimo della Regione Liguria Marco Scajola in Consiglio regionale risponde a un'interrogazione della consigliera Selena Candia (Lista Sansa).

Scajola rimarca che "la Giunta Toti ha scritto a oltre cento sindaci avvisando che sono stati stanziati 2,5 milioni per salvaguardare le spiagge libere".

"Anziché aumentare l'accessibilità alle spiagge libere la Regione continua a voler privatizzarle, - interviene Candia - 21 Comuni liguri su 63 non rispettano la soglia minima del 40% di spiagge libere. La Regione Liguria dice di 'non sapere nulla' delle intenzioni del Comune di Sestri Levante di rendere a pagamento l'accesso alla spiaggia della Baia del Silenzio, ma si dichiara pronta ad accogliere l'eventuale richiesta, acconsentendo così all'ennesima 'rapina' ai danni di quello che dovrebbe essere un bene di tutti: la spiaggia".



