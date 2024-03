Sanità, Regione non applicherà legge su medici Asl al privato

In attesa dell'esito del ricorso presentato alla Corte Costituzionale la Regione Liguria non applicherà la legge regionale della Giunta Toti impugnata dal Governo Meloni che autorizza le strutture sanitarie private accreditate a impiegare medici dipendenti delle Asl e degli ospedali per l'intramoenia, come misura transitoria fino al dicembre 2025 per abbattere le liste d'attesa. Lo ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale presentata dal capogruppo Pd Luca Garibaldi.

L'assessore Gratarola ricorda che "la norma è transitoria e se applicata resterà in vigore fino alla fine del 2025". "È stata stabilita alla fine dell'anno scorso in legge di bilancio per rispondere alle attuali necessità sulle liste di attesa", motiva l'assessore precisando che "non ci sarà nessun problema di danno erariale perché, nelle more del procedimento avviato alla Consulta, la Regione attenderà prudentemente gli esiti e non applicherà quanto previsto dalla delibera contestata, sperando in una conclusione rapida del procedimento".

Garibaldi denuncia che "la decisione di procedere in materia di attività libero professionale intramuraria è stata oggetto, anche con il supporto dall'avvocatura regionale, di approfondimenti per valutare le possibili conseguenze, anche in termini di danno erariale, qualora il suddetto articolo venisse dichiarato incostituzionale".



