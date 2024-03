Regione, indagine sanitaria su assenza barriere antirumore

La task force per l'ambiente e la salute della Regione Liguria ha espresso parere favorevole ad avviare un'indagine epidemiologica per stabilire l'impatto sulla popolazione della mancanza delle barriere fonoassorbenti nel nodo autostradale genovese rimosse da Aspi nel 2019 a seguito dell'inchiesta post crollo del ponte Morandi. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione presentata dal consigliere Sergio Rossetti (Azione).

L'indagine si svilupperà in tre fasi: "l'individuazione della popolazione a rischio, la definizione degli eventi avversi come ansia o disturbi del sonno da indagare e la misurazione dell'esposizione ambientale con una rete di misurazione del rumore specifica", spiega Gratarola.

L'assessore precisa che "la realizzazione di queste tre fasi permetterà di misurare l'impatto del rumore sulla salute, lo studio richiederà almeno un anno e impegnerà un budget di circa 150 mila euro". Rossetti evidenzia che "le barriere sono state tolte nel 2019 e i lavori per montare quelle nuove si concluderanno nel 2030. La popolazione vive sostanzialmente in autogrill, con la finestra di casa che dà sulla corsia autostradale. La Giunta Toti si è adoperata e ci ha presentato un programma: ne prendiamo atto e valuteremo coi tecnici se la ricerca è adeguata nel tempo, nel metodo e negli obiettivi. Mi pare che sia un primo passo per verificare come stanno questi liguri e genovesi che vivono intorno all'autostrada e che sono stati abbandonati".



