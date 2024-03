Pino crolla su cancello centro Acquarone Chiavari, no feriti

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri quando un grande pino marittimo si è abbattuto sul cancello del centro Benedetto Acquarone a Chiavari. La caduta ha ostruito completamente il passaggio e fatto danni al cancello di ingresso colpendo di striscio anche la garitta della custode che, fortunatamente, è rimasta illesa. E' stata la stessa donna a dare l'allarme e poi a rimanere sotto choc per la paura. La caduta in un momento in cui non transitavano persone dirette al centro che è sempre molto frequentato sia dai residenti della struttura di sostegno sia da atleti che usano le diverse strutture sportive presenti. I Vigili del Fuoco di Chiavari hanno operato per oltre due ore per liberare l'accesso.





