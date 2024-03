Pesce mal conservato, multe a pescheria e ristorante a Sestri L.

Pesce sequestrato e multe per 7000 euro sono il risultato di una operazione condotta dalla Guardia Costiera a Sestri Levante (Genova). Il primo intervento in una pescheria dove sono stati sequestrati 16 kg di pesce non tracciato e comminato una sanzione di 3.500 euro; nel secondo blitz in un ristorante oltre 66 kg di pesce di dubbia provenienza in quanto privo della tracciabilità imposta dalla legge. La multa di 3500 euro e richiesto l'intervento dell' Asl 4 Dipartimento prevenzione in quanto sia i frigoriferi che l'intero locale della cucina presentava gravi criticità igienico sanitarie.



