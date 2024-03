Mipim Cannes, successo per il plastico "Genova 2030"

E' stato inaugurato oggi lo stand del Comune di Genova al Mipim di Cannes ed è subito stato visitato da molti addetti ai lavori, soprattutto esteri, del real estate e investitori del settore. Nello stand è esposto il grande plastico di Genova 2030, il modello 6 metri per 2 della città del futuro. Ad aprire la prima giornata di incontri al salone internazionale di Cannes è stata l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso.

"Il Mipim si conferma una vetrina internazionale con una grande affluenza di pubblico selezionato e motivato - ha detto Corso - nelle prime ore di apertura abbiamo registrato nel nostro stand molte visite soprattutto di referenti di società immobiliari e della finanza internazionale. Molti gli europei in particolare inglesi, svizzeri, tedeschi, olandesi ma anche giapponesi e americani oltre agli immancabili francesi e italiani. Il plastico sta riscuotendo molta curiosità perché dà un impatto immediato della visione della città del futuro, connessa da nuove infrastrutture e in forte sviluppo anche dal punto di vista della portualità".

All'interno dello stand, che ha visto al taglio del nastro anche il presidente e ceo del Mipim Michel Filzi, è possibile anche fare un tour virtuale con un visore VR che porta nel futuro, esplorando in metaverso alcuni progetti di Genova 2030.

Domani al Mipim sarà presente l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia che alle 11 farà un focus sulla rigenerazione urbana e a seguire sul Waterfront di Levante, mentre nel pomeriggio sulle infrastrutture strategiche di connessione. Giovedì 14, alle 11.15 saranno presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per "Genova 2030: la città del futuro" e a seguire una serie di incontri istituzionali e b2b.



