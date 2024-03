Maltempo, Aurelia di nuovo chiusa per frana nel savonese

A causa di una frana l'Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Varigotti (Finale Ligure) in provincia di Savona a pochi giorni dall'ondata di maltempo che ha interessato il Ponente ligure. Lo comunica Anas spiegando che sono oltre due i chilometri stradali interdetti al transito veicolare. Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Si tratta di una chiusura dell'Aurelia in un punto diverso rispetto alla frana caduta nei giorni scorsi tra la galleria del Malpasso e Capo Noli sempre nel savonese.



