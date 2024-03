Da Genova sì a mozione per educazione 'emozionale' all'asilo

Discussa e approvata all'unanimità oggi in consiglio comunale a Genova una mozione presentata dalla consigliera del Pd Rita Bruzzone sull'educazione emozionale e sul contrasto alla violenza di genere. La mozione era stata presentata quattro mesi fa, sull'onda di gravi fatti di cronaca come il femminicidio di Giulia Cecchettin, ma calendarizzata solo oggi. Il documento che invita il Comune ad adoperarsi per promuovere l'implementazione di percorsi di educazione emozionale rivolta a bambini e bambine della scuola dell'infanzia, è stato approvato da tutta l'aula.

"Nell'affrontare la questione della violenza di genere, fenomeno sociale di carattere strutturale che affonda le proprie radici nella forte cultura patriarcale che ancora oggi plasma la nostra società, il tema della prevenzione è infatti cruciale - ha detto la consigliera Pd Bruzzone -. Con la nostra mozione puntiamo anche a istituire un tavolo di regia con scuole, centri antiviolenza e associazioni per favorire un'offerta omogenea di percorsi contro la violenza di genere nelle scuole secondarie del territorio genovese - conclude - L'esperienza di altri paesi europei, che da tempo hanno attivato questo tipo di progetti nelle proprie scuole, ci insegna la grande efficacia di questi strumenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA