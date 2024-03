Clia cruise week, 14 milioni di passeggeri in Italia nel 2024

Nel 2024 in Italia si potrebbero superare i 14 milioni di passeggeri movimentati, confermando il Paese con principale meta europea di destinazione. I 60 porti crocieristici registreranno oltre 5.200 approdi. E l'Italia è anche il principale beneficiario dal punto di vista economico del comparto crocieristico che nel 2022 ha generato in Europa 56,4 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi in Italia. E' uno dei numeri che testimoniano l'importanza del settore presentati alla Clia cruise shipping week, la fiera europea della crociera che oggi ha tagliato il nastro a Genova al padiglione Jean Nouvel.

"Sono i numeri a dimostrare che le crociere sono un asset fondamentale per economia e turismo - dice Pierfrancesco Vago executive chairman Msc Crociere e chairman Clia Europe -. L'anno scorso abbiamo recuperato i livelli pre-pandemia e quest'anno contiamo di superare in Italia 14 milioni di passeggeri. In giro c'è grande voglia di andare in crociera, come dimostra l'andamento delle prenotazioni e il fatto che l'età media dei passeggeri continua a diminuire. In Italia abbiamo l'età media più bassa al mondo. Le compagnie si sono ben attrezzate per adeguare l'offerta in termini di navi, itinerari, esperienze di bordo, anche culinarie, escursioni a terra". Se si guarda agli investimenti, le compagnie nei prossimi 5 anni spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 nuove navi. Il 98% di questi investimenti avverrà in Europa (per 52 navi, pari a investimenti delle compagnie di 33,1 miliardi), contribuendo in misura significativa allo sviluppo economico del Vecchio continente, dove esiste una filiera industriale legata alle crociere particolarmente estesa. In particolare, da qui al 2028 i cantieri italiani costruiranno la metà delle navi da crociera del mondo, per un investimento complessivo di circa 20 miliardi.

Considerato che la costruzione di una nave ha un moltiplicatore di 4,5 volte, per l'Italia si parla di una ricaduta economica totale superiore agli 80 miliardi.



