Operaio cade da ponteggio mentre vernicia yacht, è grave

Un operaio di circa 50 anni è caduto da un ponteggio all'interno di un cantiere nautico nella marina di Genova Sestri Ponente. L'uomo stava eseguendo lavori di verniciatura a uno yacht quando, per cause da ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica e gli ispettori della Asl 3.

L'operaio, che è sempre rimasto vigile e cosciente, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Secondo le prime informazioni non stava indossando i dispositivi di sicurezza. Accertamenti sono comunque in corso per valutare anche se il ponteggio fosse montato a regola d'arte.



