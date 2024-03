Sanità: Schillaci, ospedale San Martino è una vera eccellenza

"Sono andato con grande piacere a visitare l'ospedale policlinico San Martino di Genova, che è una vera eccellenza, ho visto delle sale operatorie molto moderne e operatori sanitari motivati. La Liguria probabilmente è la Regione con il maggior numero di anziani d'Europa, non solo d'Italia, una Regione longeva non può che farmi contento, ovviamente bisogna tenere conto dei problemi dell'età legati alla salute". Lo dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci a Genova a margine del convegno organizzato per celebrare i 100 anni dell'ospedale policlinico San Martino.

Schillaci annuncia che "è in corso di sottoscrizione un accordo per gli investimenti sanitari che darà alla Liguria 14 milioni per nuove strutture sanitarie". "Va dato atto al governatore Toti che in questi anni ha potenziato l'assistenza sanitaria in Liguria, - commenta il ministro - la Regione con il maggior numero di assistiti over 75 non autosufficienti in trattamento socio-sanitario, certo dopo tanti anni di definanziamento e mancata revisione dei modelli organizzativi, ci sono criticità locali e nazionali che siamo impegnati a superare".

Il direttore generale del policlinico Marco Damonte Prioli ha ringraziato le istituzioni locali per il Grifo d'Oro con cui nel 2023 hanno voluto premiare l'impegno dell'ospedale nella cura dei pazienti. "Chi descrive il sistema sanitario italiano come allo sfascio, lo dico festeggiando i 100 anni dell'ospedale San Martino, - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - sappia che sta parlando di uno dei primi cinque-sei sistemi sanitari del mondo per qualità, efficienza e gratuità, non credo sia un giudizio generoso". "L'ospedale San Martino ha un valore enorme per Genova, - sottolinea il sindaco Marco Bucci - chi lavora in sanità salva e migliora la vita delle persone, ciò serve a superare tanti momenti di stress, fatica, la sensazione di fare del bene a qualcuno è una delle forze più importanti che voi avete. Il San Martino è un concentrato di cure, tecnologia, strumentazioni, ricerca e sviluppo".



