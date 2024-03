Un muro è franato su un'auto parcheggiata, senza nessuno a bordo, in località Paggi in comune di Carasco. I vigili del fuoco di Chiavari da questa mattina all alba sono al lavoro con mezzi del comune per liberare le corsie di marcia della strada che collega le frazioni di San Alberto di Paggi, Mora e Campo di Ne.La riapertura della circolazione non è ancora stata programmata



Riproduzione riservata © Copyright ANSA