Maltempo, frana isola 40 persone nel Levante di Genova

Una quarantina di persone sono rimaste isolate nella frazione di Canevale nell'entroterra del Levante di Genova a causa di una frana che si è abbattuta sull'unica strada di collegamento con Coreglia Ligure all'indomani dell'ondata di maltempo che ha coinvolto l'intera Liguria.

"Ho dovuto chiudere per motivi di sicurezza i due sensi di marcia - spiega il sindaco di Coreglia Ligure Ermanno Noce - e ho scritto alla Protezione civile della Regione Liguria e alla Prefettura di Genova perché il Comune non è in grado di sostenere le spese conseguenti alla frana".

La frana ha provocato la sospensione del trasporto scolastico isolando i 40 residenti di Canevale che possono raggiungere le loro case solo a piedi.



