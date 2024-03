Coda di 5 km in A10 in direzione Ventimiglia per un incidente con feriti lievi avvenuto stamani poco dopo le 7 tra Genova Aeroporto e Genova Pra'. Coda anche in A7 tra Bolzaneto e Busalla, in A26 tra Masone e Ovada, in A12 Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.





