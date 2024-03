Geo Barents in porto a Genova con 129 migranti

Nave Geo Barents, che ha salvato nel Mediterraneo 261 persone su alcune imbarcazioni di legno alla deriva, è arrivata in porto a Genova dopo aver lasciato una parte di profughi nel porto di Civitavecchia. In banchina, dove la Croce rossa ha allestito il punto di accoglienza, scenderanno, dopo gli accertamenti della sanità marittima, i 129 profughi rimasti tra cui alcuni bambini molto piccoli, donne e uomini vulnerabili.

Questa è l'ottava volta che la nave di Medici senza frontiere 'tocca' una banchina ligure. Il primo sbarco, oltre un anno fa, alla Spezia. Con questo sbarco sono oltre 900 i profughi arrivati in Liguria, molti dei quali sono stati inviati oltre il perimetro regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA