Comune La Spezia, deliberata 4^ edizione di 'Bici in Asta'

La Giunta Peracchini, su proposta dell'assessore alla Mobilità Kristopher Casati, ha deliberato lo svolgimento della 4^ Edizione di "Bici in asta", che si terrà sabato 27 aprile in Piazza Europa, dalle 10 alle ore 16. L'iniziativa consiste nella vendita, mediante asta pubblica, delle biciclette abbandonate e rimosse dalle strade pubbliche.

"Bici in Asta - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una manifestazione che ha riscosso un grande successo sin dalla prima edizione e che quest'anno vogliamo riproporre. Un'occasione per incentivare il riciclo e promuovere l'uso di mezzi ecologici che portano indubbi vantaggi sia per la salute che per l'ambiente". Scopo dell'iniziativa è quello di incentivare l'uso del velocipede per una mobilità sempre più sostenibile ma anche, tramite la rimozione delle biciclette abbandonate in città, garantire maggior decoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA