Calcio: Gotti tecnico del Lecce, domani l'ufficialità

La fumata bianca c'è stata nel corso del pomeriggio, per l'ufficialità bisognerà attendere domani dopo la sottoscrizione del contratto. Sarà Luca Gotti a sedere sulla panchina del Lecce nelle ultime dieci giornate di campionato al posto dell'esonerato D'Aversa.

Il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani ha raggiunto un accordo di massima con il tecnico veneto. Gotti è atteso nella giornata di domani nel capoluogo salentino per mettere nero su bianco e firmare l'accordo che lo legherà al club giallorosso. Da discutere la durata del contratto, molto probabilmente fino a giugno con una possibile opzione di rinnovo in caso di salvezza. Contestualmente Gotti dovrà discutere la rescissione del contratto con lo Spezia, con cui è legato fino al termine dell'attuale stagione calcistica.



