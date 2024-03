Al Gaslini tre piccoli palestinesi in condizioni critiche

La scorsa notte sono arrivati all'Istituto Giannina Gaslini di Genova altri tre piccoli pazienti palestinesi vittime del conflitto a Gaza, accompagnati dal personale dell'ospedale pediatrico ligure. I tre bambini sono atterrati a Pisa su un volo dell'Aeronautica Militare in partenza dal Cairo.

I piccoli pazienti, si legge in una nota del Gaslini "versavano in condizioni di salute estremamente compromesse: per garantire la loro stabilità durante il trasferimento sono state adottate misure di supporto vitale avanzato, necessarie per monitorare e mantenere le loro condizioni cliniche sicure prima e durante il volo". Attualmente un bambino con tumore cerebrale di 6 anni è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'ospedale pediatrico ligure, dopo essere stato intubato durante il volo per il peggioramento delle sue condizioni. Un'altra paziente di circa 6 mesi con sepsi, stabilizzata al Cairo, si trova in semintensiva mentre una terza bambina di circa 1 anno affetta da cardiopatia congenita complessa e malformazione cerebrale è stata trasferita presso il reparto di cardiochirurgia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA