Valanga nell'imperiese, Toti '4 scialpinisti estratti vivi'

"Sono stati estratti tutti vivi i scialpinisti travolti da una valanga a Monesi nell'entroterra d'Imperia, si tratta di quattro escursionisti, di cui uno era riuscito subito a liberarsi da solo, gli altri tre sono stati recuperati, uno solo di loro è ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona)". Lo comunica il presidente della Regione Giovanni Toti in una diretta video sull'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria.

Dei quattro scialpinisti un uomo è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure, due donne sono state trasferite in elisoccorso non in pericolo di vita all'ospedale di Mondovì. Il quarto non ha avuto bisogno di cure mediche. Facevano parte del gruppo altri due scialpinisti che non sono stati coinvolti dalla valanga.

"Occorre dire che andare a 1.800 metri di altitudine con un'allerta arancione per valanghe, che era stata prudentemente emessa dal sistema di previsioni del tempo e di protezione civile, - ricorda Toti - sarebbe da evitare, per non mettersi in pericolo in queste condizioni, come è stato fatto da costoro".





