Smurano cassaforte, furto da 300 mila euro a Genova

Maxi furto in un'abitazione privata a Genova nel quartiere di San Teodoro dove i ladri hanno smurato una cassaforte portando via gioielli per un valore stimato di circa 300 mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero smontato il nottolino della porta di casa e una volta dentro l'appartamento sono andati 'a colpo sicuro', quando i proprietari sono tornati hanno trovato un buco nel muro dove prima c'era la cassaforte.

Gli investigatori stanno procedendo all'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare eventuali sospetti in zona prima del furto. Il caso ricorda uno simile commesso alcune settimane fa a Genova Albaro.

In quel furto il bottino era stato ben più consistente: 180 mila euro in contanti, gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre un milione, ma la squadra mobile aveva arrestato due uomini mentre uscivano dall'appartamento appena svaligiato.





