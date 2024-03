Pirlo "con l'Ascoli dev'essere la gara della svolta"

Si cerca finalmente la svolta in casa Sampdoria dopo l'ultima vittoria in trasferta col Feralpisalò e provare a dare un senso diverso a questo campionato: "Una gara per il bivio? Con i se e con i ma non si va mai da nessuna parte e certamente bisogna vincere come del resto dovevamo fare anche settimana scorsa. Senza dubbio si tratta di una partita importante per la classifica perché abbiamo la possibilità di staccarci dalla parte bassa della classifica. Adesso dipende solo da noi. Oggi a Bogliasco sono venuti anche i tifosi a darci la carica, l'ambiente è positivo e questo deve essere qualcosa di importante per darci una spinta in più"Il tecnico della Sampdoria perde Verre per un problema muscolare accusato nell'ultimo match e il fantasista non è stato inserito nella lista dei convocati. Al suo posto sulla trequarti dovrebbe giocare Alvarez. Positivo il rientro degli attaccanti Esposito e Borini che partiranno dalla panchina ma potrebbero essere utilizzati nel corso del match.

Adesso per la Samp c'è la necessità di dare una svolta al campionato per puntare anche a vincere al Ferraris dove la squadra doriana ha perso 7 delle 14 partite disputate fino ad questo momento: "Lo abbiamo detto anche dopo Piacenza: ora dobbiamo tornare a vincere in casa, non solo per i punti ma anche i nostri tifosi, che vengono sempre numerosi e ci danno una grandissima mano dall'inizio alla fine. Poi i punti a noi servono tantissimo".



