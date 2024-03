Maltempo, riaperta a senso unico alternato l'Aurelia alla Spezia

È stata riaperta a senso unico alternato la circolazione sull'Aurelia alla Spezia nei pressi di Beverino interrotta nella giornata di oggi da uno smottamento.

Lo comunicano Anas e la Regione Liguria.

Sempre nello spezzino, è stata riaperta nel pomeriggio la strada comunale Usurana - Castello di Madrignano, in questi giorni era stata utilizzata come viabilità alternativa alla strada provinciale 20.

A Savona dieci persone sono state evacuate da via Molinero, interessata nella tarda mattinata da una frana. Tutti hanno trovato in autonomia una collocazione temporanea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA