Maltempo, Pd 'paesi isolati e frane in tutta la Liguria'

"La Regione Liguria è in allerta meteo con paesi isolati, frane sulle strade e smottamenti disseminati su tutto il territorio e il presidente della Regione Giovanni Toti si sveglia con il pensiero del mortaio? Noi abbiamo altre priorità.

Ormai è evidente che il Partito Democratico denunciando i suoi fallimenti le toglie il sonno, lo capiamo". Così il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale commenta le critiche rivolte dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti contro i manifesti affissi dalla Regione Campania per contestare il Governo Meloni sui fondi di coesione. "Se perdesse meno tempo a occuparsi degli altri e prendesse in considerazione i nostri consigli le posso assicurare che ne troverebbero giovamento i tanti liguri. - afferma Natale - È una questione di priorità. Lei crede che la priorità dei liguri sia spendere 500 mila euro per un pedalò gonfiabile a forma di mortaio, noi crediamo che con quei soldi sarebbe meglio assumere medici e infermieri oppure assicurare servizi ai cittadini e tutelare il nostro territorio".

Il capogruppo M5S in Consiglio regionale Fabio Tosi pubblica su facebook un video sulle "cascate provocate dalla pioggia in una galleria dell'autostrada A12 in direzione Genova", annunciando di voler "presentare un'interrogazione alla Giunta Toti per sapere se viaggiamo in sicurezza visto e considerato che i nostri tratti autostradali sono i più cari d'Europa".





