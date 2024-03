Maltempo, galleria A12 a una corsia a causa degli allagamenti

A causa delle forti piogge delle ultime ore "nel tratto dell'autostrada A12 compreso tra Genova Nervi e Genova Est, verso il capoluogo ligure, il traffico transita su una corsia all'interno della galleria Camaldoli Ovest, in corrispondenza della quale non si registrano disagi alla circolazione". Lo comunica Aspi spiegando che "da questa mattina la società sta effettuando attività di drenaggio per far defluire l'acqua derivante dalla portata del fenomeno meteo".

Sulle altre tratte liguri gestite da Autostrade per l'Italia il traffico è regolare. Per l'intera giornata Aspi "ha rafforzato il presidio di squadre di viabilità sulle tratte interessate dal maltempo, monitorando costantemente la situazione. Nel corso delle prossime ore, piogge deboli potranno ancora interessare il settore di levante, con un generale miglioramento su tutta l'area ligure".



