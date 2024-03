Maltempo, frane isolano 200 persone nel Ponente ligure

Un centinaio di persone sono rimaste isolate a Molini di Triora nell'entroterra di Imperia a causa di una frana che ha provocato il crollo di una parte della strada d'accesso al paese a seguito delle forti piogge dell'allerta meteo arancione in corso sul Ponente ligure. Lo comunica la Regione Liguria spiegando che "la zona al momento è raggiungibile solo a piedi".

Sempre nell'entroterra di Imperia una frana sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone nel Comune di Rezzo, anche in questo caso l'area è raggiungibile solo a piedi. A Sanremo una frana ha isolato una ventina di abitazioni lungo la strada Cascine Lunaire nella parte alta della Valle Armea poco lontano dal carcere.

Rimane interrotta l'Aurelia all'altezza di Capo Noli nel savonese a causa di una frana, l'Aurelia è stata riaperta a senso unico alternato nei pressi di Mulinetti (Genova), dove stamani un grosso albero era caduto sulla carreggiata.

"Siamo in costante contatto con i sindaci di Molini di Triora e Rezzo per tenere sotto controllo la situazione, la protezione civile regionale pronta ad intervenire in caso di necessità - dichiara l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Raccomandiamo come sempre la massima prudenza, anche nelle zone dove è attiva l'allerta gialla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA