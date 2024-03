Maltempo, frana sull'Aurelia nel Levante di Genova

Una nuova frana è caduta sull'Aurelia a Pieve Ligure, il paese nel Levante di Genova dove due settimane fa un migliaio di residenti sono rimasti isolati per un giorno a causa di un'altra frana, che ha sfiorato uno scuolabus senza provocare feriti. È franato di nuovo un muro di contenimento di un giardino privato. La viabilità sull'Aurelia non è bloccata, ma a senso unico alternato con movieri. Il Comune di Pieve Ligure ha attivato un procedimento di somma urgenza per lo sgombero della sede stradale. Nel Levante di Genova è stata chiusa al traffico a causa di una frana la strada provinciale 34 di Cogorno in località Breccanecca.

Terminata l'allerta arancione sull'imperiese, l'allerta gialla continua sul resto della Liguria fino alle 18 di oggi, fino alle 21 sul Levante. Il terreno saturo per le forti piogge continua a registrare frane e smottamenti: in val di Vara un albero ha interrotto la circolazione sull'Aurelia a Beverino.

Rimane interdetta al transito l'Aurelia nei pressi di Capo Noli.

A Savona via Molinero è stata interrotta in via precauzionale per il distacco di materiale. Un albero è caduto sulla strada comunale di Calice al Cornoviglio (La Spezia).

"Nelle prossime ore e giorni dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione, in particolare sulla tenuta del suolo reso fragile dalle forti piogge - dichiara l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - La centrale operativa della Protezione civile continua la sua attività di monitoraggio, l'invito rimane quello di non sottovalutare le allerte, di qualsiasi livello esse siano, e di informarsi sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria".



