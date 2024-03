Maltempo, Aurelia chiusa per frana in provincia della Spezia

A causa di una frana l'Aurelia è stata chiusa al traffico a Beverino in provincia della Spezia a seguito delle forti piogge dell'allerta meteo gialla in corso nel Levante ligure. Lo comunica Anas spiegando che il personale dei vigili del fuoco e dell'azienda sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e ripristinare la circolazione il prima possibile.

È stato riaperto a senso unico alternato il tratto dell'Aurelia a Recco, in provincia di Genova, precedentemente chiuso per la caduta di rami sulla strada. Resta chiuso il tratto dell'Aurelia all'altezza di Capo Noli nel Savonese per la caduta di detriti sul piano viabile a causa del maltempo. Il percorso alternativo prevede l'utilizzo della A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure. Dopo le verifiche del personale tecnico Anas e dei rocciatori sarà possibile la valutazione delle condizioni di sicurezza necessarie al ripristino della circolazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA