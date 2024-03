Rissa davanti discoteca a Lavagna, ferito addetto sicurezza

Due feriti, di cui uno ricoverato all'Ospedale San Martino a Genova, sono il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte davanti a una discoteca di via del Cigno a Lavagna (Genova). Auto dei carabinieri e polizia, due ambulanze e guardia medica sono dovute intervenire poco prima delle quattro per soccorrere un dipendente addetto alla sicurezza della sicurezza, un italiano di 29 anni, colpito al capo probabilmente con una bottiglia da un cliente che a sua volta è stato ferito da altri intervenuti nella lite. I feriti non hanno riportato traumi importanti ma le forze dell'ordine stanno verificando quanto accaduto anche in relazione agli orari di apertura del locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA