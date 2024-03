Pd, da parere Anac su biodigestore ricadute su tutta Liguria

"I rilievi Anac su Saliceti ricadono su tutta la Liguria: Toti si fermi". Lo scrive in una nota il il segretario regionale e consigliere del Pd Davide Natale. "Il biodigestore della Val di Magra avrebbe servito anche Genova e il Tigullio. E ora si vocifera sarà Savona a prendersi la patata bollente" aggiunge. "Il parere negativo di Anac in merito all'affidamento dei lavori per il biodigestore di Saliceti avrà ripercussioni su tutto il territorio regionale e temo anche sul finanziamento assegnato dal ministero utilizzando le risorse del Pnrr. Capisco bene il nervosismo di queste ore di Toti e Giampedrone, che possono prendersela però solo con loro stessi per aver creato l'ennesimo pasticcio".

"Il perché la batosta su Saliceti coinvolga mezza Liguria, non solo la provincia spezzina, è presto detto - illustra Natale -. La giunta Toti, senza dirlo esplicitamente, ha individuato in Saliceti lo sfogo per gran parte dei conferimenti del Tigullio e della città metropolitana di Genova. Prova ne è il fatto che l'impianto spezzino sia sovradimensionato, mentre un biodigestore per Genova non è neanche in progettazione, neanche allo stadio di studio di fattibilità. Il venir meno di Saliceti sarebbe un colpo mortale alla pianificazione regionale, che al momento brancola nel buio come dimostrano le posizioni contrapposte del sindaco Bucci e del presidente Toti. Così in molti corridoi si torna a parlare di un impianto a Savona per risolvere il problema, senza che vi sia nessun confronto con quel territorio".

"Torno a sconsigliare vivamente Toti di andare avanti, incurante di sprecare soldi dei contribuenti: Anac ha usato parole chiare e incontrovertibili a cui gli enti dovrebbero attenersi per un principio di cautela - continua Natale -. Tanto più che abbiamo un'agenzia regionale dei rifiuti, la cui commissaria da oltre centomila euro all'anno era presente alla fantomatica prima pietra di pochi giorni fa, che rischia di rimanere carrozzone senza scopo".



