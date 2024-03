Motociclista di 73 anni morto in un incidente a Chiavari

Incidente mortale poco dopo le 16 in via Piacenza a Chiavari. A perdere la vita un motociclista di 73 anni di Chiavari che secondo le prime indagini avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato investito da un'auto. Sul posto i militi della croce verde di Chiavari ed i sanitari del 118 che hanno tentato più volte di stabilizzare il centauro senza esito. La polizia municipale di Chiavari sta svolgendo i rilievi per accertare la dinamica dell' incidente.



