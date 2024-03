Minaccia compagna con un coltello, uomo arrestato a Savona

Nell'ambito della costante intensificazione dell'attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere voluta dal Questore di Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo con l'accusa di minacce aggravate e maltrattamenti ai danni della propria compagna. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della donna stessa, che a seguito di una lite con il proprio compagno riferiva di essere stata minacciata a tal punto da temere per la propria incolumità. Giunti sul posto, gli operatori hanno subito individuato e fermato l'uomo, un quarantacinquenne italiano, pregiudicato, che si stava allontanando dall'abitazione. L'uomo veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che quest'ultimo, nella nottata aveva minacciato di morte la compagna con un coltello.

L'uomo, una volta arrestato, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.



