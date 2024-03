Maltempo peggiora in Liguria, dalla notte allerta arancione

Si intensifica il maltempo sulla Liguria, dove una perturbazione ha portato piogge, vento e mareggiate, e l'allerta gialla (più bassa) annunciata da questa sera per le piogge nel ponente della regione diventa arancione (media) dalla mezzanotte fino a domani pomeriggio. Nel resto della regione scatta l'allerta gialla dalla notte per piogge e temporali.

La fase più intensa dei fenomeni è attesa all'alba di domani, domenica 10 marzo, spiega in una nota Arpal, con piogge diffuse moderate o forti e un'alta probabilità di temporali forti su tutte le zone. Nel Ponente sono previste risposte idrologiche significative dei bacini medi e grandi con possibili criticità associate diffuse. Le precipitazioni saranno localmente a carattere temporalesco pertanto in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli di tutta la regione. Locali criticità possibili anche nei bacini medi e grandi del Centro Levante. Fenomeni in attenuazione in mattinata da Ponente, lasciando residua instabilità con possibili rovesci o temporali specialmente sul Centro-Levante la sera. Venti forti a Ponente, di burrasca sul Centro-Levante; mareggiate per onda da Sud/Sudest. Neve oltre 1200-1500 m su A, in locale calo a 700-800 m su D in mattinata.



