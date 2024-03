Lista Toti a Pd, smetta di farneticare su biodigestore

"A Davide Natale volevano chiedere se il parere di Anac a suo avviso possa servire anche a cancellare il Festival di Sanremo e ad abbattere la Lanterna. Il consigliere del Pd continua a ripetere il suo mantra, ora anche farneticando scenari apocalittici per alzare polveroni, spaventare i cittadini e buttarla in caciara. Si rassegni, il parere di Anac è stato ricevuto e sarà preso nella dovuta considerazione dalla Provincia della Spezia, ma tale resta: un parere. Non ha la forza di una sentenza come quelle con cui il Consiglio di Stato, massimo organo giurisdizionale amministrativo, ha dato via libera al biodigestore nonostante i ricorsi tanto cari a chi oggi vuole impedire un impianto che consentirà agli spezzini di risparmiare notevolmente sullo smaltimento dei rifiuti". Risponde così la Lista Toti alle considerazioni di Davide Natale sul biodigestore di Saliceti.

"Quello che è incredibile, nella fantasiosa ricostruzione di Natale, è la possibilità di attribuire a questo parere di Anac il potere di condizionare qualunque scelta presente e futura della Regione, arrivando a ipotizzare che si sia deciso di realizzare il biodigestore nel savonese, senza dirlo a nessuno.

Come se la competenza dell'Anticorruzione sia peraltro quella di scegliere un sito piuttosto che un altro. Si tranquillizzi Natale, il biodigestore a Saliceti verrà realizzato, come confermato dagli organi cui lo Stato affida il compito di decidere. Se necessario, se cioè non riesce a capirlo né a partorire una sola nuova idea per mugugnare un po' al di fuori dei soliti cliché abusati, saremo sempre qui a ricordarglielo anche a costo di ripetergli tutte le volte che non ci arrendiamo al suo modello di decrescita infelice. Piuttosto, la prossima volta, anziché mettere su il solito disco rotto, trovi il tempo di rispondere ad alcune domande cui svicola sempre: Come faceva ad annunciare con giorni d'anticipo che un ente terzo e indipendente come l'Anac avrebbe emesso un parere di cui conosceva già l'indirizzo? E' vero o no che il piano provinciale dei rifiuti che indicava i siti come quello di Saliceti è quello approvato dalla sinistra?"



